ثقافة وفنون

لينا شاماميان: مصر نقطة تحول في مسيرتي وهذا سر اختياري لأغاني التراث

لينا شاماميان، فيتو
لينا شاماميان، فيتو

قالت المطربة لينا شاماميان، إنّ مصر كانت نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية.

وأضافت خلال لقائها مع منة عامر، عبر راديو إنرجي 92.1 في برنامج "سيبها دايرة": "كنت اسافر كثيرًا لأوروبا ولكن عدت إلى مصر واستقريت بها مع عائلتي أثناء كورونا، وكانت مصر البلد الوحيد تقريبًا الذي استمر فيه النشاط الفني، فحضرت مهرجان الجونة، ثم غنيت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2020، وكانت تلك البداية لعلاقتي المختلفة مع مصر".

لينا شاماميان


وعن اختفائها لفترة مؤخرًا، قالت: “لقد تعرضت لأزمة صحية كبيرة بسبب عقار كورونا في 2020، جعلتني أتوقف لفترة وعقبها تعرضت لحادث فهذا كان سبب الإختفاء المؤقت”.

واستطردت: " حرصت على تقديم أغنية سينجل وعدم تقديم ألبوم كامل خلال السنوات الماضية بسبب أن الألبوم يحتاج لجهد كبير".


وأردفت: “اختياري لأغاني التراث لإعادة تقديمها يأتي من منطلق حبي للأغنية”.

 وعن تقديمها لتترات عدد من الأعمال الدرامية، قالت: "أني أكتب أغنية لعمل ما يكون مختلف تمامًا عن أي تجربة أخرى".

