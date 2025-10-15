الخميس 16 أكتوبر 2025
اقتصاد

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت اليوم،
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، الموافق 15 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، فيما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 23 إلى 31 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 19 و19.5 جنيه. 

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 17 جنيها إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 16 إلى 17 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 12 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 58 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
سعر البط اليوم، فيتو
سعر البط اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من  30 إلى 31 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 31.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 28 إلى 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 25 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 18 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 18 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 28 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 34 إلى 35 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 13  جنيها إلى 14 جنيها.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 34 إلى 35 جنيها.

