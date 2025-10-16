اليوم، مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية

تستقبل، الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، أعضاء المجلس المعينين بقرار رئيس الجمهورية، لتسلم بطاقات العضوية.

حفل استقبال أعضاء مجلس الشيوخ المعينين

ويأتي ذلك في إطار حفل الاستقبال الرسمي بمقر مجلس الشيوخ للأعضاء في الفصل التشريعي الثاني.

تسليم بطاقات عضوية مجلس الشيوخ

ويبدأ استقبال أعضاء مجلس الشيوخ المعينين بقرار رئيس الجمهورية، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

تفاصيل حقيبة أعضاء مجلس الشيوخ

ويتسلم أعضاء مجلس الشيوخ، بطاقة العضوية، وشعار المجلس، وحقيبة تحتوي على التابلت، والدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وطالبت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، الأعضاء عدم اصطحاب مرافقين، نظرًا لضيق مساحة بهو الاستقبال، مؤكدة أن الدخول سيكون مقتصرًا على الأعضاء حاملي شارة المجلس فقط.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ الجديد، ستكون يوم السبت المقبل، برئاسة النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، كونه أكبر الأعضاء سنا.

وكشفت تعيينات مجلس الشيوخ، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرتها الجريدة الرسمية، حصة كل حزب من الأحزاب السياسية.

قائمة المعينين في مجلس الشيوخ

وحصل على نصيب الأسد من قائمة المعينين في مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن بواقع 28 مقعدا، يليه الجبهة الوطنية بواقع 23 مقعدا، بينما جاء في المركز الثالث حزب مستقبل وطن بواقع 14 مقعدا.

المستقلون يحصلون على 11 مقعدا في تعيينات الشيوخ

فيما حصل المستقلون على 11 مقعدا من مقاعد المعينين في مجلس الشيوخ ، ثم حزب الشعب الجمهوري بـ4 مقاعد، و4 مقاعد لحزب الوفد، ومقعدين للمصري الديمقراطي، و2 لحزب المؤتمر، و2 لحزب النور، ومقعد لكل حزب من الأحزاب الآتية: التجمع – الحرية المصرية – المصريين – العدل – الإصلاح والتنمية – السادات الديمقراطي – المصريين الأحرار – العربي الناصري – الجيل – الوعي.

أصدر رئيس الجمهورية، القرار رقم 580، والذي نشرته الجريدة الرسمية، بدعوة مجلس الشيوخ الجديد، للانعقاد في الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يترأس الجلسة الافتتاحية أكبر أعضاء المجلس سنا، ويعاونه ٢ من الأعضاء الأصغر سنا.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، أداء اليمين الدستورية، ويعقبها انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين.

وبعد انتخاب مجلس الشيوخ، الرئيس والوكيلين، يتم دعوة الأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية، لتجري بعدها انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية "رئيس _ وكيلين _ أمينا للسر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.