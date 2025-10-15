إيران تعلن تفكيك خلية تديرها الاستخبارات الغربية والموساد وتنشر اعترافات المتهمين (فيديو)

أعلنت طهران تفكيك خلية إرهابية تعمل في جنوب شرق إيران، مؤكدة أن الخلية تتلقى دعمًا من الموساد الإسرائيلي، ومن أجهزة استخبارات غربية من بينها ألمانيا.

وأفاد التلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، بأن جهاز الاستخبارات نجح في تفكيك خلية إرهابية تعمل في جنوب شرق البلاد.

وبيَّن أن الخلية لها ارتباطات، وتتلقى دعمًا من الموساد الإسرائيلي، ومن أجهزة استخبارات غربية من بينها ألمانيا، بقيادة شخص يُدعى عبيد الله بلوشي الملقب بـ"ديدك".



ونشر التلفزيون الإيراني اعترافات من عناصر الشبكة، جاء فيها أن عناصرها كانوا يخططون لتنفيذ حملة تخريبية واسعة استهدفت بنى تحتية حيوية، بهدف زرع الفوضى، وحرمان المناطق الريفية من الأمن والخدمات.

🎥 تیم تروریستی تحت حمایت موساد وسرویس جاسوسی آلمان در جنوب شرق کشور متلاشی شد pic.twitter.com/pJm4RzvkjQ — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 14, 2025

ونقل التلفزيون عن مصادر في جهاز الاستخبارات الإيراني قولها، إن "الخلية خططت لعمليات قتل وخطف مهندسين ومدنيين وحتى احتجاز رهائن أجانب، وأن الأوامر جاءت بهدف تجزئة البلاد، وتحقيق ما سُمّي في بيان المصدر بـ(حلم إسرائيل الكبرى)".

وأوضحت المصادر أنّ عناصر الخلية كانت تتلقّى تحويلات مالية عبر صرافين ومجاميع وسيطة، وأن من بين مهامهم إحراق آليات، ومعدات إنشائية، وتعريض مواقع مدنية للخطر، إضافة إلى نية توجيه ضربات ضد مواقع أمنية.



من جانبها، نقلت وكالة أنباء هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني "صدا وسيما" عن مسؤولين أمنيين، قولهم: إن عمليات المراقبة والاستخبارات الميدانية قادت إلى رصد تحركات المتهمين واعتقال عدد من القيادات والمطلوبين. لكن طهران لم تكشف عن عددهم وهوياتهم بعد.

وفي سياق متصل، أعلن قائد شرطة جنوب محافظة سيستان وبلوشستان الجنرال مرتضى جوكار، القبض على 8 أشخاص متورطين في حادثة احتجاز رهينة في منطقة تشابهار، بعد عملية مداهمة قضائية، وثبوت أن دافع الخاطفين كانت خلافات مالية.



