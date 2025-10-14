غدا، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الثانية ظهرا

تُغلق غدًا الأربعاء لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 أبوابها، بعد ثمانية أيام من استقبال المرشحين، حيث ينتهي عمل اللجان في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ووفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر أن يتم إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في صحيفتي الأخبار والجمهورية بعد غدٍ الخميس الموافق 16 أكتوبر الجاري.

كما حددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر 2025 لتلقي الطعون أمام محاكم القضاء الإداري على قرارات لجان فحص طلبات الترشح وأسماء المترشحين المدرجة بالكشوف.

الهيئة الوطنية للانتخابات: ترشح 2409 على النظام الفردي، القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح بنظام القوائم على قطاع شرق الدلتا

وصرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام لليوم السابع بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ۲۱۸ ) على مستوى الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ٢٤٠٩ ) على النظام الفردي.

وشهد اليوم السابع تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح بنظام القوائم على قطاع شرق الدلتا، والذي يشمل محافظات ( الشرقية دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء )، وقطاع غرب الدلتا ويشمل محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح ). nal Elec.

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.

