عصام شيحة: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان يجسد التقدير الدولي لبلادنا

تقدم المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص التهاني إلى مصر الحبيبة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة فوزها المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، وذلك بعد حصولها على 173 صوتًا في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان

وقال «شيخة» إن هذا الفوز تجسيدًا، يعد للتقدير الدولي المتزايد لمكانة مصر ودورها الفاعل في تعزيز حقوق الإنسان، وما حققته من خطوات ملموسة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية الدولة في بناء وطن حديث يقوم على المساواة وسيادة القانون.

ثقة دولية في مصر

وأكدت المنظمة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا الإنجاز يمثل رسالة ثقة دولية في التجربة الحقوقية المصرية القائمة على الجدية والمصداقية، ويعكس الثقة في قدرة مصر على الإسهام البنّاء في تطوير منظومة حقوق الإنسان العالمية، فضلًا عن ترسيخ دعائم دولة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية على المستوى الوطني.

كما شدد المنظمة على أن انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان يمثل محطة مضيئة جديدة في مسيرة الدبلوماسية المصرية، ويعزز من دورها الريادي في دعم قيم السلام والتسامح والتعايش واحترام القانون الدولي.

