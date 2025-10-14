إزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الشارع الجديد في فايد

شن مركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع المدينة وذلك استجابة لشكاوى بعض المواطنين.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة مناطق الشارع الجديد، فايد المحطة، السوق القديم، وذلك بحضور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير شرطة المرافق، ومأمور مركز شرطة فايد والقوة المرافقة، نائب رئيس مركز ومدينة فايد، إدارة الإشغالات بمركز ومدينة فايد.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو



رفع الإشغالات بمنطقة الشارع الجديد

وأسفرت الحملة عن، رفع الإشغالات بنطاق الشارع الجديد، شوارع فايد المحطة، والسوق القديم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتنبيه بعدم إشغال الرصيف مرة أخرى.

جانب من الحملة، فيتو

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة، وتؤثر على السيولة المرورية؛ من أجل عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

يذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بتوفير أماكن مناسبة وملائمة للباعة الجائلين لممارسة أنشطتهم التجارية بشكل لائق وحضاري.



