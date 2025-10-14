تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية جنوب شرقي البلاد

أعلن مسؤول حكومي أفغاني اليوم عن تجدد الاشتباكات المسلحة بين القوات الأفغانية والباكستانية على طول الحدود الواقعة جنوب شرقي أفغانستان، في أحدث تصعيد ميداني بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة.

خلاف حول نقاط المراقبة الحدودية

وأوضح المسؤول أن الاشتباكات اندلعت بعد خلاف حول نقاط المراقبة الحدودية، وأن الجانبين استخدما الأسلحة الثقيلة والخفيفة في بعض المناطق المتاخمة لإقليم خوست.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين كابول وإسلام آباد منذ مطلع العام، حيث تتبادل الدولتان الاتهامات بدعم جماعات مسلحة تنشط على جانبي الحدود، وخصوصًا في المناطق القبلية غير المستقرة.

دعوات للتهدئة بين باكستان وافغانستان

من جانبها، دعت مصادر دبلوماسية إقليمية إلى ضبط النفس وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الطرفين لتفادي انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، فيما لم يصدر بعد تعليق رسمي من الحكومتين الأفغانية أو الباكستانية.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة طالبان، في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، أن قواتها نفذت عملية انتقامية ناجحة ضد مراكز تابعة للقوات الأمنية الباكستانية على طول خط "ديورند".

وقالت الحركة، إن ذلك جاء ردًّا على ما وصفته بـ"التجاوزات المتكررة" للجيش الباكستاني على المجال الجوي الأفغاني، وتنفيذ غارات داخل الأراضي الأفغانية.

