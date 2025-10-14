من قصص القرآن الكريم، أهل بعلبك يحاولون قتل إلياس لأنه نصحهم بترك عبادة "بعل"

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.



إلياس يدعو أهل بعلبك إلى عبادة الله وترك "بعل"

يروي القرآن الكريم تفاصيل قصة "إلياس"، عليه السلام، بعد قصة موسى وهارون، حيث يقول في سورة "الصافات": "وإن إلياس لمن المرسلين * إذ قال لقومه ألا تتقون * أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ورب آبائكم الأولين * فكذبوه فإنهم لمحضرون * إلا عباد الله المخلصين * وتركنا عليه في الآخرين * سلام على إل ياسين * إنا كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين" (الصافات: 123 – 132).

هو إلياس بن تسبي. ويقال إنه: ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون. وقيل: إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران.

إلياس يدعو قومه إلى ترك عبادة "بعل"

وكان إرساله إلى أهل بعلبك، غربي دمشق، فدعاهم إلى عبادة الله، عز وجل، وأن يتركوا عبادة صنم لهم، كانوا يسمونه "بعلا".

ورُوِيَ أنه كانت امرأة اسمها "بعل". والرأي الأول أصح. ولهذا قال لهم: "...... ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين"، فكذبوه وخالفوه، وأرادوا قتله، فيقال: إنه هرب منهم، واختفى عنهم.

وروى كعب الأحبار، أنه قال: إن إلياس اختبأ من ملك قومه، في الغار الذي تحت الدم، عشر سنين، حتى أهلك الله الملك، وولى غيره، فأتاه إلياس، فعرض عليه الإسلام، فأسلم، وأسلم من قومه خلق عظيم، غير عشرة آلاف منهم، فأُمر بهم فقتلوا عن آخرهم.

هروبه من القتل

وقيل: أقام إلياس، عليه السلام، هاربا من قومه، في كهف جبل، عشرين ليلة، أو أربعين ليلة، تأتيه الغربان برزقه.

وفي كاتب الواقدي: أول نبي بُعث إدريس، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم إسماعيل وإسحاق، ثم يعقوب، ثم يوسف، ثم لوط، ثم هود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم موسى وهارون، ابنا عمران، ثم إلياس بن تسبي بن العازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عليهم السلام.

أكاذيب الإسرائيليات

وزعم بعضهم أن هناك أربعة أنبياء أحياء، اثنان في الأرض: إلياس والخضر، واثنان في السماء: إدريس وعيسى.

بل وذكروا أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان ببيت المقدس، وأنهما يحجان كل سنة، ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل.

ولم يصح شيء من ذلك، وأن الذي يقوم عليه الدليل: أن الخضر مات، وكذلك إلياس، عليهما السلام.

وكرر وهب بن منبه، وغيره، ما جاء في الإسرائيليات، من أنه لما دعا ربه، عز وجل، أن يقبضه إليه لما كذبوه، وآذوه، فجاءته دابة لونها لون النار فركبها، وجعل الله له ريشا، وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، وصار ملكيا بشريا، سماويا أرضيا، وأوصى إلى اليسع بن أخطوب.

وعن أنس بن مالك، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة، المغفورة، المثاب لها. قال: فأشرفت على الوادي، فإذا رجل طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع، فقال لي: من أنت؟ قلت: أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأين هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك. قال: فأته فأقرئه السلام، وقل له: أخوك إلياس يقرئك السلام. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فجاء حتى لقيه، فعانقه وسلم، ثم قعدا يتحدثان، فقال له: يا رسول الله، إني ما آكل في سنة إلا يوما، وهذا يوم فطري، فآكل أنا وأنت. قال: فنزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز، وحوت، وكرفس، فأكلا وأطعماني، وصلينا العصر، ثم ودعه، ورأيته مر في السحاب نحو السماء. وهذا حديث ضعيف حسب البيهقي.



"فكذبوه فإنهم لمحضرون"

وتستكل الآيات: "فكذبوه فإنهم لمحضرون"، أي; للعذاب; إما في الدنيا والآخرة، وإما في الآخرة، والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون. وقوله تعالى: "إن هذا لهو الفوز العظيم"، أي: إلا من آمن منهم.

وقال عز وجل: "وتركنا عليه في الآخرين"، أي; أبقينا بعده ذكرا حسنا له في العالمين فلا يذكر إلا بخير، ولهذا قال سبحانه: "سلام على إل ياسين"، أي: سلام على إلياس. والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة، وتبدلها من غيرها، كما قالوا: إسماعيل وإسماعين، وإسرائيل وإسرائين، وإلياس وإلياسين.

وبعضهم قرأ "سلام على آل ياسين"، أي: على آل محمد، وقرأ ابن مسعود وغيره: "سلام على إدراسين". وعن ابن مسعود، أنه قال: إلياس هو إدريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.