رشوان توفيق يرد على شائعات وفاته: حزين جدا وقالوا قبل كدا على حسن حسني ومات

خرج الفنان القدير رشوان توفيق، بنفسه ليرد على شائعة وفاته والتي انتشرت خلال الساعات الماضية على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق



قال رشوان توفيق: "الحمد لله أجريت عملية مياه بيضاء في عيني منذ أسبوع، وحاليًا في مرحلة الشفاء، ولم أضع أي شيء على عيني، وده بفضل ربنا ودعاء الناس لي".

وعن شائعة وفاته قال الفنان القدير لـ ET بالعربي: "ما اتخذتش أي إجراءات ضد اللي بيطلعوا الشائعات دي، أنا أصلًا ما عنديش حساب على فيسبوك، ومعرفش الناس دي ليه مستعجلة على موتي؟ كلنا هنموت، بس لكل أجل كتاب".

وتابع: "قبل وفاة الفنان حسن حسني الله يرحمه، انتشرت شائعات كتير عن وفاته، واتأثر جدًا منها، وبعد أيام قليلة فعلًا توفى، وده خلاني أزعل من اللي بيعملوا كده".

اختتم الفنان الكبير حديثه قائلًا:"أنا طول حياتي كنت مخلص للفن ولأهل بيتي، اتجوزت حب عمري من أيام الجامعة لحد ما توفت، وعمري ما عملت حاجة تغضب ربنا، كنت دايمًا ملتزم وعايش بالرضا".

