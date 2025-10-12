القاهرة الإخبارية: اختلال عجلة القيادة وراء حادث الوفد القطري بشرم الشيخ

ذكرت القاهرة الإخبارية، أن اختلال عجلة القيادة من السائق المصري وراء حادث الوفد القطري في شرم الشيخ.

وأكدت أن الحادث أسفر عن وفاة 3 دبلوماسيين وإصابة اثنين آخرين أحدهما في حالة خطرة.

وأضافت أن المصابين والمتوفين من العاملين بالسفارة القطرية في مصر وليسوا من الوفد القطري القادم من الدوحة للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة.

