تموين الوادي الجديد تطلق مبادرة لتوفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 300 جنيه للكيلو

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، - في مبادرة هي الأولى من نوعها -، مساء اليوم السبت، اللحوم السودانية الطازجة بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بسعر 300 جنيه للكيلو، وذلك في إطار الجهود المبذولة وخطة المحافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع، تحقيقًا للصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، اليوم السبت، التنسيق مع المحافظة ومديرية الطب البيطري والشركة المصرية لتجارة الجملة، من خلال طرح لحوم بلدى سودانى بسعر 300 جنيه للكيلو صافى خالى من الدهون والعظم تم ذبحها بمجزر الوادى الجديد.

وأعلنت مدير تموين الوادي الجديد، تنفيذ المبادرة في كافة المراكز المختلفة بالمحافظة، في وقت لاحق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار، تماشيًا مع جهود الحكومة في تنفيذ مبادرات تهدف إلى حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت سلوي، إلى أن محافظة الوادي الجديد، بقيادة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين، لافتًا إلى أن عملية طرح اللحوم تتم من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تابعة للمحافظة بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين، وجار لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من السلع الأساسية داعيًا المواطنين إلى الإستفادة من هذه المنافذ.

ومن جانبه أكد ضياء متولي وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، سعي وجهود مديرية التموين، في متابعة حركة السلع بالأسواق، والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.

وأوضح ضياء، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع على رأس أولوياتها توفير السلع الأساسية، وعلى وجه الخصوص اللحوم، بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مع ضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية عامة وأهالي واحات الوادي الجديد خاصة.

هذا وتواصل الحكومة التأكيد بشكل مستمر على توافر السلع والحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات.

تأتي هذه المبادرة في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بتخفيف العبئ عن جمهور المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.