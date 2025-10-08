تحرير 38 محضرا تموينيا في حملات على المخابز والمطاعم بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة موسعة ومفاجئة على المخابز البلدية، المطاعم والمحال العامة؛ لتفقد الحالة التموينية بشكل دوري وسريع، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التلاعب في الأسواق، بناء على تعليمات اللواء الدكتور محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية.

وأشارت الدكتورة سلوي مصطفى مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم، إلي شن إدارة الرقابة التموينية حملات على الاسواق والمخابز والمحلات التجاريه واسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر في مجال المخابز وفي مجال الأسواق والمحلات، حررت الحملة 11 محضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت سلوي، إلي شن إدارة تموين الداخلة، حملة تموينية بالمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والأسواق والمخابز؛ وأسفرت الحملات علي تحرير 11 محضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا وأضافت مدير تموين الوادي الجديد، أن إدارة تموين بلاط شنت حملة تموينية للمرور على المطاعم ومحلات تجارية والباعة الجائلين والأسواق والمخابز واسفرت الحملة علي تحرير عدد 4 محاضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتوجهت حملة مفاجئة من مدير شئون التموين ومدير ادارة التجارة الداخلية وإدارة تموين باريس بحملة على مركز باريس وقراها وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكدت مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، تكثيف الحملات وتفقد الحالة التموينية بشكل دوري وسريع، وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التلاعب في الأسواق.

ومن جانبه أكد ضياء متولي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات التموينية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف ومفاجئ في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية، بهدف رفع كفاءة منظومة الخبز البلدي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري.

تأكيدات المحافظ على الردع الفوري

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الرقابة على المخابز والأسواق لن تتوقف، مشددًا على أن الحملات التموينية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي محاولة غش أو تلاعب لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، باستمرار التنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري لضمان سلامة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

