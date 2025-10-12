الأحد 12 أكتوبر 2025
اقتصاد

المنصورة للدواجن تتصدر السوق الرئيسية للبورصة خلال الأسبوع

تصدرت 4 أسهم السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي:  

المنصورة للدواجن بقيمة تداول بلغت 79 مليار جنيه. 

بنك مصر بقيمة تداول بلغت 74.8 مليار جنيه. 

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 70 مليار جنيه. 

التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 59 مليار جنيه. 

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 37376 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 45639 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74%  عند مستوى 16801 نقطة، وقفز   مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57%  عند مستوى 4096 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3704 نقطة.

 

