طاقم فيلم أوسكار عودة الماموث يحتفلون بإطلاق العرض الخاص (صور)

انطلق قبل قليل العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث، الذي يعتبر أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط، وأول تجربة سينمائية من نوعها في مصر والعالم العربي.

العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

وحرص طاقم العمل فى مقدمتهم الفنان أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا وعدد من نجوم الفن كالمطربة جنات والفنان محمد ثروت ولاعب كرة القدم شيكابالا ونجم مسرح مصر إبرام سمير والإعلامية إنجي على على حضور العرض الخاص.

فيلم أوسكار - عودة الماموث

يُظهر فى البرومو الرسمي للعمل لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار.

وبحسب بيان الشركة المنتجة يبرز الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

يشار إلى أن فيلم “أوسكار - عودة الماموث” هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

