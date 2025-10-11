أسباب وأعراض التسمم الغذائي وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

التسمم الغذائي هو عدوى أو تهيج يصيب الجهاز الهضمي نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث. وعادة ما يحدث هذا التلوث بفعل الفيروسات أو الطفيليات أو البكتيريا، على الرغم من أن المواد الكيميائية الضارة قد تسببه أحيانا.

يتميز التسمم الغذائي في الغالب بظهوره السريع وعدم استمراره طويلا، حيث يتعافى معظم الناس منه دون الحاجة لعلاج خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع. ومع ذلك، قد تطول مدة الإصابة لدى البعض أو تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي

يمكن لأي شخص أن يصاب بـالتسمم الغذائي، لكن هناك فئات تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة، تشمل:

كبار السن.

الرضع والأطفال.

الحوامل.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

أعراض التسمم الغذائي الشائعة والخطيرة

تشمل الأعراض الأكثر شيوعا للتسمم الغذائي ما يلي:

الإسهال (بما في ذلك الإسهال الدموي).

القيء

آلام المعدة والغثيان.

الصداع.

الحمى.

في حالات التسمم الغذائي الأكثر خطورة، قد تظهر أعراض تستدعي التوجه الفوري إلى الطبيب أو قسم الطوارئ، وهي:

تشوش الرؤية.

الوخز أو الخدر في الجلد.

الضعف.

الشلل.

متى تظهر الأعراض وكم تستمر؟

تعتمد مدة ظهور الأعراض على نوع الجرثومة المسببة للتسمم، حيث تتراوح الفترة بين التعرض للجرثومة وبدء ظهور الأعراض من 30 دقيقة إلى عدة أيام أو حتى أسابيع. على سبيل المثال:

المكورات العنقودية الذهبية: من 30 دقيقة إلى 8 ساعات.

السالمونيلا: من 6 ساعات إلى 6 أيام.

الإشريكية القولونية (E. coli): عادة من 3 إلى 4 أيام.

الليستريا: خلال أسبوعين.

نوروفيروس: من 12 إلى 48 ساعة.

عادة ما تزول أعراض التسمم الغذائي بشكل سريع، ويشعر المريض بالتحسن خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 48 ساعة.

المسببات الرئيسية للتسمم الغذائي

يحدث التسمم الغذائي نتيجة لتناول أطعمة أو مياه ملوثة بالعديد من الجراثيم، التي تشمل البكتيريا والفيروسات والطفيليات، إضافة إلى المواد الكيميائية.

البكتيريا

تنمو البكتيريا بسرعة في درجات الحرارة 4 إلى 60 درجة مئوية. وللوقاية، يجب حفظ الثلاجة على درجة حرارة أقل من 4.4 درجة مئوية، وطهي الطعام جيدًا إلى درجة حرارة داخلية تتجاوز 60 درجة مئوية لقتل معظمها.

من أبرز البكتيريا المسببة للتسمم:

السالمونيلا: توجد عادة في الدواجن غير المطهوة جيدا والبيض النيئ.

الإشريكية القولونية (E. coli): توجد غالبا في الخضروات النيئة واللحوم غير المطهوة جيدا.

الليستريا: قد تتواجد في اللحوم الباردة والأجبان الطرية.

كلوستريديوم (Clostridium): يمكن أن تسبب التسمم السجقي وتصيب الأطعمة المعلبة أو المخمرة منزليا.

الفيروسات

تنتقل الفيروسات عبر شرب مياه غير آمنة، أو غسل المنتجات الزراعية بمياه ملوثة، أو تناول طعام أعده شخص مصاب بالفيروس. وأهمها: نوروفيروس والتهاب الكبد الوبائي (أ) (Hepatitis A).

الطفيليات

يمكن التقاطها من طعام أو ماء ملوث. من الأمثلة عليها:

المقوسة الغوندية (Toxoplasma gondii): قد تنتقل من تنظيف صندوق فضلات قطة مصابة، أو تناول طعام نيئ.

الجيارديا (Giardia).

الكريبتوسبوريديوم (Cryptosporidium).

المواد الكيميائية والسموم

يمكن أن يحدث التسمم أيضًا بتناول أطعمة تحتوي على مواد كيميائية ضارة، مثل:

المنتجات الزراعية غير المغسولة التي تحمل مبيدات كيميائية.

الأسماك أو المحار التي تحتوي على سموم ناتجة عن الطحالب أو البكتيريا.

بعض أنواع الفطر البري.

العلاجات المنزلية والإسعافات الأولية للتسمم الغذائي

يمكن علاج معظم حالات التسمم الغذائي في المنزل باتباع الإجراءات التالية:

1. الحفاظ على ترطيب الجسم

فقدان السوائل السريع بسبب القيء والإسهال والحمى قد يؤدي إلى الجفاف، الذي يسبب الإرهاق وضعفًا في نبضات القلب، وقد يكون مميتًا في الحالات الشديدة، خاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن.

للبقاء رطبا:

اشرب محاليل الإماهة فهي أفضل من الماء وحده.

إذا كنت تجد صعوبة في الاحتفاظ بالسوائل، حاول مص قطع الثلج.

في حالات الجفاف الشديد، قد تحتاج إلى سوائل وريدية في المستشفى.

2. الراحة

امنح الجسم قسطًا كافيا من الراحة لمساعدته على محاربة العدوى.

3. تناول الأطعمة اللطيفة على المعدة

في اليوم الأول، قد لا تتمكن من تناول الطعام. استمر في السوائل (كالمرق الصافي، أو عصير الفاكهة المخفف، أو الشاي منزوع الكافيين).

عندما تتمكن من الأكل، ابدأ بكميات صغيرة من الأطعمة اللطيفة مثل موز، أرز، صلصة تفاح، وخبز محمص (BRAT)، إضافة إلى البطاطس، المقرمشات المملحة، والشوفان. تجنب الأطعمة التي قد تزيد من الأعراض مثل:

منتجات الألبان.

الأطعمة المقلية والتوابل الحارة.

الأطعمة السكرية.

الكافيين والكحول.

5. إضافة البروبيوتيك

تساعد البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) على استعادة التوازن البكتيري في الأمعاء الذي يختل بسبب التسمم الغذائي، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي وقد يحمي مستقبلا من الإصابات. يمكن تناول مكملات البروبيوتيك أو الزبادي بعد التعافي.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

على الرغم من إمكانية العلاج المنزلي لمعظم الحالات، يجب طلب العناية الطبية إذا ظهرت أي من العلامات التالية:

الحمى التي تتجاوز 38.9 درجة مئوية.

وجود دم في القيء أو البراز.

استمرار الإسهال لأكثر من 3 أيام.

التقيؤ المتكرر الذي يمنع الاحتفاظ بالسوائل.

الألم الشديد.

علامات التسمم الشديد (مثل تنميل الأطراف أو تشوش الرؤية).

علامات الجفاف الشديد (مثل جفاف الفم أو الحلق أو قلة التبول).

الوقاية من التسمم الغذائي

تحدث معظم حالات التسمم الغذائي نتيجة لسوء تخزين وإعداد الطعام. لتقليل فرص الإصابة:

النظافة: اغسل يديك بالماء الساخن والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد التعامل مع الطعام، خاصة اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض. اغسل الخضروات والفواكه النيئة جيدًا. نظّف أدوات الطبخ والألواح والأسطح.

التبريد: قم بتبريد أو تجميد الأطعمة القابلة للتلف (اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه المقطعة والبقايا) في غضون ساعتين.

الفصل: احتفظ باللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية منفصلة عن الأطعمة الأخرى لمنع التلوث المتبادل.

الطهي: استخدم ميزان حرارة الطعام لضمان طهي الأطعمة إلى درجة حرارة داخلية آمنة (أعلى من 60 درجة).

تذويب الثلج: قم بتذويب الأطعمة المجمدة في الميكروويف أو الثلاجة أو الماء البارد، واطبخها على الفور.

التخلص من الفاسد: تخلص من أي طعام تبدو عليه علامات التلف أو الفساد.

