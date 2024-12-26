أعراض التسمم الغذائي وكيفية علاجه في المنزل

يوجد العديد من أنواع التسمم الغذائي المختلفة، ويصيب الجميع ولكن الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كم من الوقت يستمر التسمم الغذائي؟

هناك أكثر من 250 نوعًا من التسمم الغذائي، وعلى الرغم من أن الأعراض قد تكون متشابهة، إلا أن طول الوقت الذي يستغرقه التحسن يختلف، اعتمادًا على:

المادة التي تسببت في التلوث

كم تناول الشخص منها

شدة الأعراض

في معظم الحالات، يتعافى الأشخاص في غضون يوم أو يومين دون الحاجة إلى رعاية طبية.

أسباب الإصابة بالتسمم الغذائي

يمكن أن يحدث التسمم الغذائي عند تناول أو شرب شيء ملوث بأي من المواد التالية:

البكتيريا

الفيروسات

الطفيليات

المواد الكيميائية

المعادن

في أغلب الأحيان، يكون التسمم الغذائي عبارة عن مرض يصيب المعدة والأمعاء، ولكنه قد يؤثر على أعضاء أخرى أيضًا.

هذه هي الأسباب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي إلى جانب الأطعمة المرتبطة بها:

السالمونيلا

اللحوم والدواجن النيئة وغير المطبوخة جيدًا والبيض ومنتجات الألبان غير المبسترة والفواكه النيئة والخضروات النيئة

الإشريكية القولونية

لحم البقر النيء وغير المطبوخ جيدًا والحليب أو العصير غير المبستر والخضروات النيئة والمياه الملوثة

الليستيريا

المنتجات النيئة ومنتجات الألبان غير المبسترة واللحوم المصنعة والدواجن

فيروس نورو

المنتجات النيئة والمحاريات

كامبيلوباكتر

منتجات الألبان غير المبسترة واللحوم والدواجن النيئة وغير المطبوخة جيدًا والمياه الملوثة

كلوستريديوم بيرفرينجينز

لحم البقر والدواجن والمرق والأطعمة المطبوخة مسبقًا والأطعمة المجففة

أعراض التسمم الغذائي

يمكن أن يكون الوقت بين تناول الطعام الملوث وظهور الأعراض الأولى في أي مكان من أقل من ساعة إلى ثلاثة أسابيع، والذي يعتمد على سبب التلوث.

في المتوسط، تبدأ أعراض التسمم الغذائي في غضون ساعتين إلى ست ساعات بعد تناول الطعام الملوث.

وتختلف أعراض التسمم الغذائي حسب نوع الملوثات، حيث يعاني معظم الأشخاص من مجموعة من الأعراض التالية:

إسهال مائي

غثيان

قيء

ألم في البطن

صداع

حمى

وتشمل الأعراض التي تحدث بشكل أقل تكرارًا ما يلي:

جفاف

إسهال يحتوي على دم أو مخاط

آلام في العضلات

حكة

طفح جلدي

عدم وضوح الرؤية

رؤية مزدوجة

ماذا تفعل إذا كنت تعاني من التسمم الغذائي

إذا كان الشخص يتقيأ أو يعاني من الإسهال، فإن القلق الأكثر إلحاحًا هو الجفاف، ولكن قد يرغب في تجنب الطعام والسوائل لبضع ساعات، وبمجرد أن يتمكن من ذلك، يجب أن يبدأ في تناول رشفات صغيرة من الماء أو مص رقائق الثلج.

بالإضافة إلى الماء، قد يرغب أيضًا في شرب محلول الإماهة، حيث تساعد هذه المحاليل على استبدال الإلكتروليتات، وهي المعادن الموجودة في سوائل الجسم التي توصل الكهرباء، وهي ضرورية لعمل الجسم.

محاليل إعادة الترطيب مفيدة بشكل خاص لـ:

الأطفال

كبار السن

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة

عندما يمكنك تناول الطعام الصلب، ابدأ بكميات صغيرة من الأطعمة الخفيفة التي تشمل:

المقرمشات

الأرز

الخبز المحمص

الحبوب

الموز

يجب تجنب:

المشروبات الغازية

الكافيين

منتجات الألبان

الأطعمة الدهنية

الأطعمة الحلوة بشكل مفرط

الكحول

متى يجب زيارة الطبيب عند الإصابة بتسمم الغذاء

يجب الاتصال بالطبيب عند ظهور الأعراض لأول مرة إذا كان الشخص:

أكبر من 60 عامًا

رضيعًا أو طفلًا صغيرًا

حاملًا

يعاني من ضعف في جهاز المناعة

يعاني من حالة صحية مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض الكلى

إذا كان يتناول مدرات البول وأصيب بالتسمم الغذائي، فيجب الاتصال بالطبيب وسؤاله عما إذا كان من الآمن التوقف عن استخدامها.

بشكل عام، يجب عليك زيارة الطبيب إذا كان لدي المريض أي من الأعراض التالية:

إسهال يستمر لأكثر من يومين، أو 24 ساعة عند الرضيع أو الطفل

علامات الجفاف، بما في ذلك العطش الشديد، وجفاف الفم، وقلة التبول، والدوار، أو الضعف

براز دموي أو أسود أو مليء بالصديد

قيء دموي

حمى تصل إلى 38.6 درجة مئوية أو أعلى عند البالغين، و38 درجة مئوية عند الأطفال

عدم وضوح الرؤية

وخز في الذراعين

ضعف العضلات

كيفية منع التسمم الغذائي

يمكن منع التسمم الغذائي في المنزل باتباع أساسيات سلامة الغذاء:

النظافة

اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد التعامل مع الطعام.

اغسل يديك بعد التعامل مع اللحوم النيئة، أو استخدام المرحاض، أو التواجد بالقرب من الأشخاص المرضى.

اغسل ألواح التقطيع، وأدوات المائدة، وأدوات المائدة، والطاولات بالماء الدافئ والصابون.

اغسل الفواكه والخضروات، حتى لو كنت ستقشرها.

الفصل

لا ينبغي أبدًا مشاركة اللحوم والدواجن والأسماك غير المطبوخة في طبق واحد مع أطعمة أخرى.

استخدم ألواح تقطيع وسكاكين منفصلة للحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض.

بعد تتبيل اللحوم أو الدواجن، لا تستخدم المرق المتبقي التتبيلة دون غليها أولًا.

الطهي

تتكاثر البكتيريا بسرعة بين درجات حرارة 40 فهرنهايت (4 درجات مئوية) و140 فهرنهايت (60 درجة مئوية)، لهذا السبب يجب الشخص أن يحافظ على الطعام أعلى أو أقل من نطاق درجة الحرارة هذا.

استخدم مقياس حرارة اللحوم عند الطهي، ويجب طهي اللحوم والأسماك والدواجن على الأقل إلى الحد الأدنى من درجة الحرارة الموصى بها من قبل إدارة الغذاء والدواء.

التبريد

قم بتبريد أو تجميد الأطعمة القابلة للتلف في غضون ساعتين.

ويجب إذابة الأطعمة المجمدة في الثلاجة أو الميكروويف أو تحت الماء البارد.

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