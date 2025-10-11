خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات غدا الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها غدا ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل

الساعة ٠٦:٠٠ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي الرعد - إبراهيم مدة التلاوة: ٣١ ق

الساعة ٠٨:٥تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور إبراهيم - الحجر - النحل مدة التلاوة: ٢٩ ق

الساعة ١٠:٠٠ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النحل مدة التلاوة: ٣٠ ق

الساعة ١٠:٤٥ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي النحل - الإسراء مدة التلاوة: ٣٠ ق

الساعة ١٣:٠٦ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي الإسراء - الكهف مدة التلاوة: ٣٠ ق

الساعة ١٤:٢٠ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الكهف مدة التلاوة: ٢٩ ق

الساعة ١٦:٤٣تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي مريم - أول طه مدة التلاوة: ٢٩ ق

الساعة ٢١:٣٠ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي طه - أول الأنبياء مدة التلاوة: ٣٠ ق

الساعة ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي الأنبياء - الحج مدة التلاوة: ٣٠ ق

الساعة ٠٢:٣٣ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي الحج - المؤمنون

مدة التلاوة: ٣٠ ق

الساعة ٠٣:٠٥تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي المؤمنون - النور مدة التلاوة: ٣٠ ق

الساعة ٠٣:٣٧ تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور النور - الفرقان - الشعراء مدة التلاوة: ٢٩ د

فقرة المصحف المرتل برواية ورش الساعة ١٨:٥٥ الشيخ محمود خليل الحصري

من سورة البقرة (آية ٢٥٦ إلى ختام السورة)

المدة: ٣٢:٤٥ د

تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق

الساعة ٢٠:٥٥ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

من سورة البقرة (آية ۱۸۷ إلى ۲۲۱)

⏱️ المدة: ٢٣ د تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق



الختمة المرتلة الساعة ٠١:٥٠

تلاوة للقارئ أحمد محمد عامر

من آية ۳۱ من سورة الذاريات حتى آية ٤٥ من سورة الرحمن

المدة: ٣١:٣٠ د

تلاوات القرآن المجود ليوم الأحد

٠٨:٠٠ ص – الشيخ محمد صديق المنشاوي

ما تيسر من سورة القصص ٣٠ ق

١٧:٤٤ (قرآن المغرب) – الشيخ محمود صديق المنشاوي

ما تيسر من سورة الشورى ٤٢ ق

٢٣:١٥ (قرآن السهرة) – الشيخ محمود عبد الحكم

ما تيسر من سورة الانفطار ٤٥ ق

٠٠:١٥ (بعد منتصف الليل) – الشيخ عبد الله شلبي

ما تيسر من سورتي الزمر - غافر ٤٤ ق

٠٤:٠٧ (قبل الفجر) – الشيخ علي حزين

ما تيسر من سورة آل عمران

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.