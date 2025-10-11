عضو تشريعية النواب: العدالة الناجزة لا ينبغي أن تأتي على حساب الضمانات الدستورية للمتهم

أكد النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحالات دخول مأمور الضبط القضائي للمنازل دون إذن من النيابة في أحوال الخطر، تحتاج إلى تحديد دقيق ومنضبط.

وأوضح رمزي، أن النص الحالي غير المعدل ترك مفهوم "الخطر" مطلقًا، بما قد يفتح الباب أمام التعسف أو الخطأ في تطبيق القانون.



وأشار خلال لقائه ببرنامج "كل الكلام" الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس إلى أن القانون القديم كان يتضمن أمثلة واضحة للخطر مثل الاستغاثة من الداخل أو حالات الغرق أو الحريق، وهي التي استأنست بها محكمة النقض في أحكامها.

وأضاف النائب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة تحديد حالات الخطر بوضوح، بما يضمن حرمة المساكن ويوفر للمواطنين مزيدًا من الضمانات القانونية والأمان.

المادة 105 تصطدم بالدستور.. ولا يجوز استجواب المتهم دون محامٍ

وفيما يتعلق بالمادة (105) من مشروع القانون، والتي تتيح لوكيل النيابة الاستغناء عن المحامي في حالات الضرورة أثناء استجواب المتهم، أكد رمزي أن النص يثير جدلًا واسعًا، بل دفع نقيب المحامين إلى الانسحاب اعتراضًا عليه.

وقال رمزي إن المادة تتعارض صراحة مع نص الدستور الذي ينص على أنه:"لا يجوز استجواب المتهم في غير حضور محاميه".

وأوضح أن الحكومة قدمت وجهة نظر عملية، إذ قد يجد وكيل النيابة نفسه أمام متهم وأدلة في وقت متأخر من الليل، متسائلًا:"هيجيب له محامي منين الساعة 2 الفجر؟".

حل توافقي مقترح

واقترح الدكتور رمزي تعاونًا بين النيابة ونقابة المحامين، عبر إعداد جداول مناوبة للمحامين وتوفير آليات تواصل سريعة لضمان حضورهم وقت التحقيق دون تعطيل سير العدالة.

وشدد في ختام حديثه على أن العدالة الناجزة لا ينبغي أن تأتي على حساب الضمانات الدستورية للمتهمين، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي وسيلة تحقيق لا عقوبة.

