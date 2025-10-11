الحكومة تكشف أهمية المنصات الإلكترونية المشتركة للكوميسا

أكد السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تدشين منصات إلكترونية مشتركة بين دول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا” يمثل نقلة نوعية في مسار دعم الاستثمار وتعزيز حركة التجارة البينية داخل القارة، مشيرًا إلى أن مصر تضطلع بدور محوري في قيادة التحول الرقمي داخل التجمع الإقليمي.

خطوة مصرية لتعزيز التحول الرقمي

وأوضح الحمصاني، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المصرية لتفعيل التحول الرقمي وتسهيل حركة الاستثمار وحرية تنقل رجال الأعمال، إضافة إلى الاعتراف المتبادل في تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

ثمرة مناقشات قمة نيروبي

وأشار المتحدث باسم الحكومة، خلال حديثه ببرنامج «كل الكلام»، الذي يقدمه عمرو حافظ، على قناة الشمس إلى أن الفكرة جاءت ثمرة مناقشات القمة الرابعة والعشرين لتجمع الكوميسا، التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الكينية نيروبي، حيث ركزت القمة على تحقيق التكامل الاقتصادي وإزالة العوائق التجارية بين الدول، إلى جانب تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني عبر إنشاء منصات رقمية موحدة، ودعم الصناعة والتحول الرقمي والبنية التحتية والطاقة داخل دول التجمع.

تذليل الصعوبات أمام المستثمرين

وشدد الحمصاني على أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حركة الأفراد بين دول الكوميسا، مؤكدًا أن مصر تسعى لتوفير بيئة رقمية موحدة تزيل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي الإفريقي.

