أمين الفتوى يوضح حكم متابعة الأبراج وحظك اليوم

ردّ الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم متابعة الأبراج وحظك اليوم من باب التسلية، موضحًا أن الأصل في هذه الأمور أنها تتضمن ادعاء علم الغيب، وهو أمر لا يجوز شرعًا، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

حكم متابعة الأبراج لمجرد التسلية

وقال عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إن المسلم إذا قرأ الأبراج لمجرد التسلية ودون تصديق أو اعتقاد بما يرد فيها، أو الاعتماد عليها في قراراته اليومية، فلا حرج في ذلك.



حكم تصديق ما جاء وفقا لخبراء الأبراج

وتابع أمين الفتوى: أما إذا صدّق ما يُقال في الأبراج واعتقد أنها حق لا خطأ فيه، فإن ذلك حرام شرعًا، لأنه يناقض الإيمان بالغيب الذي اختص الله به نفسه.

وأكد أمين الفتوى أن على المسلم أن يبني حياته على الإيمان بالله والتوكل عليه، لا على أوهام المنجمين وتكهناتهم التي لا تستند إلى علم ولا دليل، مشيرًا إلى أن معرفة المستقبل لا تكون إلا بما قدّره الله، لا بما يُكتب في صفحات الحظ أو الأبراج.

