ماكرون يزور مصر الإثنين المقبل لدعم خطة السلام في غزة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور مصر يوم الاثنين المقبل، لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيانها أن ماكرون سيناقش الخطوات التالية مع الشركاء في المنطقة بشأن تنفيذ خطة السلام في غزة.

ومن جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا "أكبر من حدودها الجغرافية"، مشددا على دور بلاده المتنامي في الإقليم والتزامها الثابت بدعم السلام العادل، ولا سيما في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة ألقاها في "اجتماع المجلس الاستشاري الإقليمي الموسع لحزب العدالة والتنمية"، في مدينة ريزا شمال شرق البلاد.

العناصر المؤثرة في التطورات الإقليمية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال أردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره: "تركيا أكبر من تركيا الجغرافية الحالية. أكبر من مساحة الجمهورية التركية كأرض، لأن قيمها ومسؤولياتها تتجاوز الحدود."

وأضاف: "تركيا تسير في طريقها الطبيعي نحو المستقبل بخطى واثقة، وبفضل خبرتها الدبلوماسية وسياستها الخارجية أصبحت من العناصر المؤثرة في التطورات الإقليمية."

وفيما يخص التطورات في قطاع غزة، أشاد أردوغان بالاتفاق الأخير الذي أنهى حالة الحرب، واصفا إياه بأنه "خطوة نحو السلام العادل" وقال: "للمرة الأولى تتبسّم الوجوه في غزة بعد عامين من الدمار والوحشية. حركة حماس اتخذت قرارها بمسؤولية وساهمت عدة دول في الوصول إلى هذه النتيجة."

أردوغان يزور غزة

وأشار إلى أن زيارته إلى غزة أصبحت قريبة، قائلا: "سأذهب إلى غزة أولا، ثم أنتم"، مخاطبا الحشد الذي بادله الهتاف والدعم.

وفي لهجة واضحة، دعا الرئيس التركي إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق وعدم اتخاذ خطوات تهدد الاستقرار، محذرا من خرق التفاهمات. كما شدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل، مشيرا إلى أن "الحل الجذري يكمن في حل الدولتين".

ووجه أردوغان شكره لعناصر جهاز الاستخبارات التركي الذين لعبوا دورا في إنجاح الاتفاق، قائلا: "ندعم بشكل مطلق كل مجهود يوقف الإبادة الجماعية في غزة. وكما كنا بالأمس، سنكون غدا، وسنواصل الدفاع عن السلام العادل."

