السبت 11 أكتوبر 2025
قيادي بحماس: الحركة تعتبر تسليم سلاحها خارج نطاق النقاش

حماس، فيتو
 أكد مسؤول في حماس أن الحركة "تعتبر تسليم سلاحها خارج النقاش"، وفق تعبيره، وذلك في اليوم الثاني لدخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، مع استمرار توافد الغزيين من جنوب القطاع إلى شماله.

وشدد اليوم السبت على أن مطلب نزع سلاح الحركة الذي جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة خارج النقاش.

كما أضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن موضوع تسليم السلاح المطروح غير وارد، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت منصة  "رادع" التابعة لحركة حماس بدء تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في قطاع غزة تستهدف ملاحقة عناصر المليشيات المسلحة والمتهمين بالتعاون مع إسرائيل خلال الحرب على القطاع.

 

منصة رادع تطلق عملية أمنية واسعة في غزة ضد أوكار الخيانة والعمالة
  

وقالت منصة "رادع" الذراع الإعلامي الأمني لحماس عبر تطبيق "تلجرام": "على امتداد القطاع.. ضرباتنا مستمرة من شماله إلى جنوبه، يد رادع تضرب أوكار الخيانة والعمالة في هذه الأثناء".

وذكرت القناة 12 العبرية أن منصة "الحارس" التابعة لأمن حماس أعلنت أن الأجهزة الأمنية في غزة تنفذ حاليا عمليات مداهمة لأماكن تواجد عناصر المليشيات المدعومة من إسرائيل داخل القطاع.

وقوة "رادع" هي ميدانية خاصة أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة عن تشكيلها أواخر يونيو 2025، بهدف مكافحة الفوضى وملاحقة اللصوص وقطاع الطرق والعملاء والمتورطين في الجرائم الأخلاقية والأمنية.

وتنفذ القوة عمليات مباشرة ضمن إستراتيجية شاملة للقضاء على الظواهر السلبية وتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، وشهدت مرحلة ما بعد التأسيس تصعيدا ملحوظا في إجراءاتها، شملت تنفيذ إعدامات ميدانية وعمليات نوعية ضد عناصر يشتبه بتعاونهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

