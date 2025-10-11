السبت 11 أكتوبر 2025
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2025.10.11

أسعار الذهب فى السعودية،
أسعار الذهب فى السعودية، فيتو

 تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم السبت في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار بأسواق المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

484 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 21 في السعودية

424 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 18 في السعودية

363 ريالا للبيع.

تشهد أسواق الذهب العالمية موجة غير مسبوقة من الارتفاعات، تعيد المعدن الأصفر إلى صدارة المشهد الاستثماري كملاذ آمن في أوقات الاضطراب.

ينعكس هذا الصعود القياسي على قرارات المستثمرين والأفراد على حدّ سواء، في ظلّ بحث متزايد عن أدوات تحفظ القيمة وتواجه تقلبات الاقتصاد العالمي.

توقعات بوصول الذهب الى 4900 دولار 

ورفع «جولدمان ساكس» توقعه لسعر الذهب في ديسمبر كانون الأول 2026 إلى 4900 دولارٍ للأونصة مقارنةً بتقديرٍ سابق عند 4300 دولار، مشيرًا إلى التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات الغربية واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% إلى 48.49 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1619.62 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1325.71 دولارًا للأونصة.

