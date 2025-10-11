نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس أدهم كساب مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والوفد المرافق له، وسام ثابت نائب مدير المشروع، ودينا إسكندر مسئول الحماية الاجتماعية بالمشروع، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وقدمت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للمهندس أدهم كساب، متمنية له التوفيق في مهامه، ومؤكدة على أهمية استمرار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية في دعم مشروعات الحماية والتنمية الاجتماعية.

وتناول اللقاء دراسة آليات التعاون المستقبلي في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الذى ينفذ بالتعاون بين الجانبين منذ 2021 وفقًا لأولويات عمل الوزارة مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي للشباب وبصفة خاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

يُذكر أن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية يشمل عدة محاور رئيسية وهى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في الدولة لتشجيع المشاركة المجتمعية وبناء القدرات وتمكين الشباب والتوعية بالصحة الانجابية والمساواة إلى جانب تعزيز التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وتنظيم حملات توعية موجهة للشباب فضلًا عن تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا الرقمية.

