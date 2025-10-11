أمين عام "التجمع" ينفي وجود خلافات داخلية: ما يثار غير صحيح.. والحزب مستقر

نفى المهندس محمد سعيد، الأمين العام لـحزب التجمع الوطني التقدمي، وجود أي خلافات داخلية داخل الحزب، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حول اجتماع للمكتب السياسي اليوم أو محاولات لسحب الثقة من رئيس الحزب سيد عبد العال، عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال سعيد في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "لا يوجد اجتماع للمكتب السياسي اليوم كما يُشاع، وإنما المقرر هو عقد اجتماع للمجلس الرئاسي يوم الأربعاء المقبل، وخلاله سيتم تحديد موعد لاحق لاجتماع المكتب السياسي".

وأضاف: "الحزب مستقر داخليًا، وما يثار عبر بعض وسائل الإعلام أو مواقع التواصل لا يعكس الحقيقة".

وفي سياق متصل، أقر الأمين العام بأن بعض القيادات الشابة داخل الحزب أبدت انزعاجها من التمسك بالأسماء القديمة في الترشيحات البرلمانية، خاصة مع تخصيص 3 مقاعد فقط لحزب التجمع في القوائم، وهو ما تسبب في غضب بعض الأعضاء الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن المرشحين.

وأوضح أن ما حدث اليوم ليس أكثر من جلسة تشاورية بين بعض الأعضاء، وقال: "هذه الحوارات معتادة داخل حزب التجمع، وتُعقد بشكل مهذب في إطار العرف السياسي الذي اعتدناه، ولا يمكن اعتبارها أزمة أو خلاف داخلي".

وشدد سعيد على أن ما يقال بشأن سحب الثقة من رئيس الحزب غير قانوني، موضحًا: "وفقًا للائحة النظام الأساسي للحزب، فإن سحب الثقة من رئيس الحزب لا يتم إلا من خلال المؤتمر العام، الذي جاء برئيس الحزب بشكل ديمقراطي وانتخابي".

واختتم الأمين العام حديثه بالتأكيد على أن الحزب مستمر في ترتيب صفوفه استعدادًا للمرحلة القادمة، وأن النقاش الداخلي مرحب به دائمًا ما دام في إطار النظام واللوائح.

