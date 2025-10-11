مصطفى هريدي ضيف عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" الاثنين المقبل

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي يوم الاثنين المقبل الفنان مصطفى هريدي في مواجهة تلفزيونية جريئة وفي حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف على شاشة قناة الحياة.

تفاصيل اللقاء مع مصطفى هريدي

ويتحدث مصطفى هريدي خلال الحلقة عن لحظات الاختفاء والصمت، وعن حياته الخاصة حيث يتحدث عن زواجه وانفصاله وعدم رؤيته لابنه لمدة تسع سنوات.

وتتطرق الحلقة لتعاونه مع إحدى المخرجات الكبيرات في فيلم سينمائي وكيف أثر عدم تحقيق الفيلم للإيرادات عليه حيث أصيب بحالة من الصدمة والحزن.

ويتحدث هريدي في الحلقة عن علاقته بالزعيم عادل إمام وأسباب إعجابه به ومشاركته معه في عدد أفلامه مثل "مرجان أحمد مرجان" وغيرها، وفي ختام الحلقة يتحدث عن أعماله الفنية ومنها فيلم “ مجنون أميرة ”.

ويُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على قناة الحياة.

