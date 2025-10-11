موعد والقناة الناقلة لمباراة العراق وإندونيسيا في ملحق آسيا لكأس العالم

تصفيات كأس العالم، يلتقي منتخب العراق ضد إندونيسيا، مساء اليوم السبت، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة العراق أمام إندونيسيا

تنطلق صافرة مباراة العراق ضد إندونيسيا في الجولة الثانية من ملحق تصفيات آسيا كأس العالم 2026، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت بغداد والقاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد إندونيسيا



ومن المقرر أن تنقل مباراة العراق وإندونيسيا في ملحق آسيا المؤهل لـ كأس العالم عن طريق قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS 2HD.

ويسعى منتخب العراق للفوز اليوم أمام إندونيسيا لمقاسمة السعودية في صدارة المجموعة الثانية للمحلق الآسيوي برصيد 3 نقاط.

ويدخل منتخب إندونيسيا مباراة اليوم أمام العراق رافعًا شعار الفوز بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام السعودية بنتيجة 3-2.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الثانية بعدما فاز على إندونيسيا 3-2، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمباريات المرحلة الرابعة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك 2026.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

1- السعودية 3 نقاط.

2- العراق 0 نقاط (لم يلعب أي مباراة).

3- إندونيسيا 0 نقاط.

وكانت المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، وتضم كل مجموعة 3 منتخبات وسوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وكان 6 منتخبات حسموا بطاقة التأهل لكأس العالم من المرحلة الثالثة وهم منتخبات إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة للمونديال بينما يخوض صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولي ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الثانية.

