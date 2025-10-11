حازم سمير لـ"فيتو": «ولد بنت شايب» يحاكى  الواقع ويناقش الاستغلال السيئ للتكنولوجيا

يُعتبر الفنان حازم سمير من الوجوه التى خطفت الأنظار مؤخرًا، ليؤكد مرة أخرى أن ما نراه ليس كما يبدو بالفعل، فالحقيقة تختلف دائمًا وراء المشهد.

فى حكاية “نور مكسور” قدم شخصية “رامي” الطبيب المعالج، التى حازت على إعجاب الجمهور وأثارت اهتمام النقاد، كواحدة من أفضل الشخصيات فى العمل.

حازم سمير كشف فى حواره مع “فيتو” أهمية هذا العمل فى مسيرته الفنية، والصعوبات التى واجهها خلال تقديم الدور، بالإضافة إلى ردود الأفعال التى تلقاها، كما تحدث عن مشاركته فى مسلسل “ولد وبنت وشايب”، وكشف تفاصيل جديدة حول العمل وأبطاله.

كيف كانت ردود الأفعال حول شخصية رامى فى مسلسل “نور مكسور”؟

شخصية رامى أعتبرها الأقرب لى على المستوى الشخصي، فهى تناسبنى من جميع الجوانب، وأنا دائمًا أحب التجديد فى أدواري، وبعد عرض العمل، تلقيت العديد من ردود الأفعال التى جعلتنى أشكر الله على أننى قدّمت هذه الشخصية المميزة.

هل خرجت شخصية رامى للجمهور كما كانت مكتوبة على الورق أم كان هناك تعديلات؟

فى كل الأعمال التى أقدمها، يكون هناك مجال للفنان لإضافة لمسته الخاصة وتعديلات على الشخصية، وهذا ما حدث مع شخصية رامي، هى كانت كما هى مرسومة على الورق، لكن أضفت عليها بعض التفاصيل البسيطة، طريقة الأداء، السلوكيات، وطريقة العرض كلها أمور يضيفها الممثل، وكنت حريصًا على أن أجعل رامى مختلفًا، بحيث لا يبقى مجرد شخصية تُقرأ، بل إنسان حى له حضور وطباع واضحة.

منذ بداية الحلقة الأولى والجميع تساءل عن مصير شخصية رامي، هل تركتها أنت أيضًا للمفاجأة؟

أنا أحب أن تسير الشخصيات كما رسمها المؤلف، وفى الحقيقة لم يكن مصير رامى واضحًا منذ البداية، والكشف الخاص بالشخصية جاء فى النهاية، وهذا ما يميز حكايات “ما تراه ليس كما يبدو”؛ دائمًا هناك حقيقة فى آخر الأحداث تجعل المشاهد يعيد التفكير فى كل ما شاهده، لذلك، لم أكن أعرف منذ الحلقات الأولى إلى أين ستأخذنا القصة.

علمنا أن ترشيحك لـ”نور مكسور” جاء بعد بداية عرض الحكايات الأولى، كيف أثر ذلك عليك؟

فعلًا، تم ترشيحى لـ”نور مكسور” بعد عرض الحكايات الأولى من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، وكنت أتابع الحلقات، لكن بعد ترشيحى توقفت عن مشاهدة أى حلقة، لأننى لم أرغب أن أتأثر بطريقة السرد أو أسلوب تقديم الحكايات السابقة، وأردت أن أتعامل مع قصتنا وكأنها مستقلة تمامًا، دون أى تأثيرات خارجية.

كيف كانت المنافسة بين “نور مكسور” والحكايات الأخرى فى العمل؟

المنافسة بين جميع الحكايات كانت إيجابية، لكن نجاح الحكايات السابقة وضع على عاتق جميع أبطال “نور مكسور” مسئولية كبيرة، ورغم ذلك، لا أنظر إلى الأمر بقلق، فكل فنان يجتهد ليقدم أفضل ما لديه، والنجاح أو الفشل بيد الله.

من أول حكاية فى مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” كان واضحًا أن كل فريق عمل فى كل حكاية حريص على ترك بصمة خاصة، وهذا ما جعل الجمهور يتفاعل مع المشروع ككل، وصولًا إلى حكايتنا الأخيرة.

كيف وجدت التعامل مع فريق العمل خاصة وأنها أول بطولة لهم؟

كانت تجربة رائعة حقًا، نور ممثلة موهوبة جدًا، تتميز بتركيز شديد وحضور قوي، وشخصيتها خلف الكواليس لطيفة وخفيفة الظل، يوسف أيضًا من الممثلين الذين كنت أود العمل معهم منذ قبل، وعندما تشاركنا المشاهد شعرت بسعادة كبيرة.

كلاهما يمتلك موهبة وحساسية وفهمًا عميقًا لدورهما، ولديهما مستقبل واعد، والأهم من ذلك، هما رائعان على المستوى الإنساني، مما جعل أجواء الكواليس ممتعة ومريحة للغاية.

ماذا عن مسلسل ولد وبنت وشايب؟

مسلسل ولد وبنت وشايب يحمل فكرة عبقرية بالفعل، حيث يربط بين جميع الأحداث والأجيال بطريقة مميزة، كما أن العمل أخرجته المخرجة المتميزة زينة أشرف عبدالباقي، التى استطاعت أن تقدم العمل بأسلوب يجذب المشاهدين ويشد انتباههم.

هل شخصية ياسر قريبة منك فى الحقيقة؟

فى الأصل لا أحب تقديم شخصيات قريبة مني، وشخصية ياسر فى المسلسل محام يسعى لتحقيق هدف معين خلال الأحداث، وهذا الهدف يجعله يتفوق على الجميع فى مواقفه وتصرفاته.

بيتكوين ونصب إلكتروني، وحكايات جريئة فى “ولد بنت شايب”.. كيف تراها؟

البيتكوين أصبح الآن جزءًا من دول تعتمد عليه وله حسابات كثيرة فى هذا الاتجاه، حيث إن التكنولوجيا والرقمنة تشكلان أساس العصر القادم، ولكن هناك من يسيئ استغلالها، والجميع يعتمد عليهما، لذلك كانت فكرة تناول هذه المواضيع الجريئة فى العمل خطوة مميزة ومواكبة للواقع.

