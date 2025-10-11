السبت 11 أكتوبر 2025
محمد شوقي يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى بوروندي

محمد شوقي
محمد شوقي

حرص الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي المكلف بتولي مهام بعثة فريق الكرة في رحلة بوروندي لخوض مباراة إيجل نوار ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا على التواصل مع سفارة مصر في بوروندي من أجل الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالرحلة.

كما حصل شوقي على تقرير شامل من سمير عدلي المدير الإداري بشأن تفاصيل الرحلة. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

