في اليوم العالمي للفتاة، 120 مليون بنت حول العالم خارج مقاعد الدراسة

اليوم العالمي للفتاة، في 11 أكتوبر من كل عام، تحتفل الدول باليوم العالمي للفتاة، وهو مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2012، لتسليط الضوء على حقوق الفتيات حول العالم.

هذه المناسبة ليست مجرد احتفال، بل هي دعوة قوية للمجتمعات والحكومات لتذكيرها بأن تمكين الفتيات هو ليس فقط حقًا إنسانيًا، بل أيضًا ضرورة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة.

وفي هذا اليوم، يتم التركيز على التحديات التي تواجهها الفتيات، مثل العنف والتحصيل التعليمي، والزواج المبكر، والتهميش الاجتماعي، ويُؤكد على أهمية توفير الفرص المتساوية للفتيات ليصبحن رائدات في مجالاتهن ويسهمن في بناء مجتمعاتهن بشكل إيجابي.

ورغم من مرور أكثر من عقد على إطلاق هذا اليوم، وفي ظل عام 2025 الذي يشهد تطورًا تكنولوجيًا واجتماعيًا هائلًا، لا تزال الفتاة في العديد من أنحاء العالم تواجه تحديات قاسية تؤثر بشكل عميق على حياتها وكرامتها وفرصها في المستقبل. فما الذي يمنع تحقيق المساواة الكاملة؟ ولماذا لا تزال الفتيات بحاجة إلى دعم قوي اليوم أكثر من أي وقت مضى؟

أولًا: التعليم.. الحق المؤجل

رغم كل المبادرات العالمية التي تدعو إلى تعليم البنات، لا تزال ملايين الفتيات خارج مقاعد الدراسة. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، ما يقرب من 120 مليون فتاة حول العالم تتراوح أعمارهن بين 6 و17 عامًا لا يذهبن إلى المدرسة، وغالبية هؤلاء الفتيات في المناطق الفقيرة أو المتأثرة بالنزاعات.

وفي عام 2025، لا تزال الأسباب تتكرر ولكن بأشكال مختلفة نوضحها في التالي:

الفقر: ما زال الدافع الأكبر لحرمان الفتيات من التعليم، حيث تضطر أسر كثيرة إلى تزويج بناتهن مبكرًا لتخفيف العبء المادي، أو تفضّل تعليم الذكور باعتبارهم “الأقدر على الكسب”.

النزاعات والحروب: في مناطق كثيرة من العالم العربي وأفريقيا، تدمّرت المدارس أو أُغلقت بسبب الصراعات، وأصبحت الطريق إلى المدرسة محفوفة بالمخاطر.

الفجوة الرقمية: حتى مع انتشار التعليم الإلكتروني بعد جائحة كورونا، لم تستفد منه كل الفتيات بالتساوي، إذ تعاني كثيرات من انقطاع الإنترنت أو عدم توفر الأجهزة الذكية، ما جعله امتيازًا لا حقًا.

الأعراف الاجتماعية: في بعض المناطق، لا تزال نظرة المجتمع لتعليم الفتاة سلبية، إذ يُعتبر مضيعة للوقت أو خطرًا على “أنوثتها” وسمعتها.

نتيجة لذلك، لا تُحرم الفتاة من التعليم الأكاديمي فقط، بل تحرم أيضا من حقها في الاختيار والحرية والتعبير عن ذاتها. فالمدرسة ليست مجرد مكان لتعلّم القراءة والكتابة، بل هي البيئة الأولى التي تبني الثقة بالنفس وتُكسب الفتاة مهارات التواصل والفكر النقدي.

ولذلك، في 2025 لا يزال دعم تعليم البنات أحد أهم مفاتيح تمكين المرأة مستقبلًا. فكل فتاة تُكمِل تعليمها ترفع احتمالات خروج أسرتها المستقبلية من دائرة الفقر، وتؤثر إيجابيًا في محيطها.

ثانيًا: الزواج المبكر.. الطفولة المسروقة

رغم الجهود الدولية للحد من ظاهرة الزواج المبكر، إلا أن الأرقام ما زالت صادمة، وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن واحدة من كل خمس فتيات تتزوج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وأن ملايين الزيجات تُسجّل سنويًا تحت مسمى “زواج القاصرات”.

وفي 2025، ما زالت الأسباب الجذرية كما هي وهي كالتالي:

الفقر والعوز: بعض الأسر ترى في زواج ابنتها حلًا لمشكلة اقتصادية.

الخوف من العنوسة أو التحرش: تُبرر بعض العائلات الزواج المبكر بـ“الستر”، دون وعي بالآثار النفسية والجسدية التي تلاحق الفتاة.

غياب القوانين الرادعة أو ضعف تنفيذها في بعض الدول، مما يجعل تزويج القاصرات يتم “عرفيًا” أو بموافقة شكلية.

تُظهر دراسات عديدة أن الزواج المبكر يؤدي إلى انقطاع الفتاة عن التعليم، ويجعلها أكثر عرضة للعنف الأسري والمضاعفات الصحية عند الحمل المبكر. والأسوأ أن كثيرًا من هؤلاء الفتيات يفقدن إحساسهن بالهوية والقدرة على الحلم، إذ يجدن أنفسهن أمهات وزوجات قبل أن يعشن طفولتهن.

وفي عصر يُنادي بالمساواة وتمكين المرأة، يظل زواج القاصرات واحدًا من أكثر مظاهر الظلم استمرارًا في حق الفتيات، وهو مؤشر على أن التغيير الثقافي لا يقل أهمية عن التشريعات القانونية.

ثالثًا: التحرش والعنف.. الخطر الصامت

التحرش، سواء في الشوارع أو المدارس أو حتى عبر الإنترنت، ما زال واقعًا مريرًا يطارد الفتيات في مختلف الأعمار.

ورغم زيادة الوعي في السنوات الأخيرة، إلا أن الظاهرة لم تتراجع بالقدر الكافي. في 2025، أصبح التحرش يأخذ أشكالًا جديدة وأكثر خفاءً، مثل الابتزاز الإلكتروني أو التحرش عبر الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل.

الأسباب متعددة وهي:

ثقافة اللوم: لا تزال بعض المجتمعات تُحمّل الفتاة مسؤولية ما تتعرض له، بدلًا من محاسبة المعتدي.

ضعف التربية الجنسية السليمة: غياب الوعي حول مفهوم الحدود الجسدية والاحترام المتبادل يخلق أجيالًا مشوشة حول السلوك المقبول.

الخوف من الفضيحة: يجعل كثيرًا من الفتيات يلتزمن الصمت، فيفلت الجاني من العقاب ويستمر في أفعاله.

التحرش لا يؤذي الفتاة جسديًا فقط، بل يترك ندوبًا نفسية طويلة الأمد: فقدان الثقة بالنفس، القلق الاجتماعي، اضطرابات النوم، أو حتى كره الجسد.

وفي زمن أصبح فيه الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية، فإن التحرش الإلكتروني بات يحتاج إلى قوانين أكثر صرامة وتوعية أسرية ومدرسية شاملة لحماية البنات من هذا الخطر المتطور.

رابعًا: الصحة النفسية للفتيات.. الوجع غير المرئي

في السنوات الأخيرة، بدأت المؤسسات الحقوقية والطبية تتحدث بجدية عن الصحة النفسية للفتيات، خاصة في سن المراهقة.

وفي 2025، أصبحت التحديات النفسية أكثر تعقيدًا بسبب الضغوط الاجتماعية والتغيرات السريعة في نمط الحياة.

تشير دراسات حديثة إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل بين الفتيات الصغيرات، خصوصًا مع مقارنة أنفسهن بمؤثرات السوشيال ميديا اللواتي يقدمن صورًا غير واقعية عن الجمال والنجاح والسعادة.

كما أن التعرض المستمر للتنمر الإلكتروني جعل كثيرًا من الفتيات يعانين في صمت.

من الأسباب الأساسية لتدهور الصحة النفسية للفتيات:

ضعف الدعم الأسري والعاطفي: في بعض البيوت، يُستهان بمشاعر البنت أو يُنظر إلى اكتئابها باعتباره “دلعًا”.

الضغط الدراسي والاجتماعي: التنافس الزائد في الدراسة والمظهر والعلاقات يجعل الفتاة دائمًا في حالة مقارنة وإجهاد.

غياب برامج الدعم النفسي في المدارس: قلة الوعي لدى المدرسين أو غياب الأخصائيين النفسيين يحرم الفتيات من مساحة آمنة للبوح والمساعدة.

إن الاهتمام بالصحة النفسية ليس رفاهية، بل هو خط الدفاع الأول ضد الانعزال والانتحار والعنف الذاتي. فحين تشعر الفتاة بالأمان والقبول، تستطيع مواجهة العالم بثقة، والعكس صحيح.

خامسًا: التغيرات المناخية والفقر.. وجوه جديدة للمعاناة

قد يبدو الأمر بعيدًا، لكن الفتيات اليوم من أكثر الفئات تضررًا من التغير المناخي والأزمات الاقتصادية، ففي بعض الدول، يؤدي الجفاف أو الكوارث البيئية إلى انقطاع الفتيات عن المدرسة، أو تزويجهن مبكرًا لتقليل الأعباء.

كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع بعض الفتيات إلى العمل في سن صغيرة في ظروف غير آمنة، مما يعرضهن للاستغلال والحرمان من الطفولة.

سادسًا: التكنولوجيا.. سلاح ذو حدين

في المقابل، لا يمكن إنكار أن التكنولوجيا منحت الفتيات فرصًا للتعلّم والتعبير والنجاح، لكن في الوقت نفسه فتحت بابًا لمخاطر جديدة، فمن التحرش الرقمي إلى الإدمان على المحتوى السطحي أو المضر بالصورة الذاتية، وأصبحت الفتاة في حاجة إلى توجيه ومرافقة رقمية واعية.

والتحدي اليوم هو كيف نعلّم الفتيات استخدام التكنولوجيا كوسيلة تمكين لا كوسيلة تدمير ذاتي.

سابعًا: ما الذي نحتاجه اليوم لدعم الفتيات حقًا؟

الدعم لا يعني فقط الاحتفال بيوم عالمي أو إطلاق حملات إعلامية، بل يتطلب سياسات حقيقية وتغييرًا في الثقافة المجتمعية.

في 2025، يمكن تلخيص أهم احتياجات البنات في 5 نقاط:

تعليم شامل وآمن: مدارس تحترم عقل الفتاة وتوفّر بيئة خالية من التمييز والعنف.

تشريعات صارمة ضد الزواج المبكر والعنف والتحرش، مع آليات تنفيذ فعالة.

برامج دعم نفسي واجتماعي في المدارس والمجتمعات المحلية.

تمكين اقتصادي مبكر من خلال تعليم مهارات الحياة والقيادة وريادة الأعمال.

تغيير الصورة النمطية في الإعلام والمناهج التعليمية التي ما زالت تحصر دور الفتاة في المظهر والرعاية فقط.

ثامنًا: رسالة اليوم العالمي للفتاة في 2025

في النهاية، لا يكفي أن نحتفل بهذا اليوم بالصور والكلمات، بل يجب أن نسأل أنفسنا بصدق:

هل الفتاة اليوم أكثر أمانًا وسعادة مما كانت عليه قبل عشر سنوات؟

الجواب الواقعي: جزئيًا فقط.

فقد تقدمت القوانين، وازدادت الأصوات النسائية قوة، لكن التحديات تتجدد مع كل جيل بأشكال مختلفة.

وفي 2025، ما زالت الفتاة بحاجة إلى أن نؤمن بها، أن نصغي لصوتها، أن نمنحها الفرصة لاختيار مصيرها دون خوف أو قيود، فكل فتاة تُمنح حقها في التعليم والحماية والصحة النفسية، هي بذرة لمجتمع أكثر إنسانية وعدلًا.

وربما يكون أجمل احتفال بيوم الفتاة هو اليوم الذي لا تحتاج فيه أي فتاة إلى الدفاع عن أبسط حقوقها.

