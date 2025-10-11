إجراء تحليل المخدرات لسائق سيارة متهم بالقيادة برعونة في القاهرة

أمرت النيابة العامة بإحالة سائق سيارة ملاكي لاتهامه بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق السريعة بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر إلى مصلحة الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له لبيان هل يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على السيارة والتراخيص.

فيديو لسائق يسير برعونة بالقاهرة

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكي" بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق السريعة بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بحلوان بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بموكب زفاف أحد أقاربه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

