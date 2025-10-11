علماء أعصاب بجامعة داونستيت بولاية نيويورك يقاضون "آبل" بسبب الذكاء الاصطناعي

رفع اثنان من علماء الأعصاب دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا ضد شركة آبل، اتهماها فيها باستخدام آلاف الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها (آبل إنتلجنس).

وقال ستيفن ماكنيك وسوزانا مارتينيز-كوندي، وهما أستاذان في جامعة داونستيت للعلوم الصحية في بروكلين بولاية نيويورك، في الدعوى، إن آبل استخدمت ما وصفاه "بمكتبات ظل" غير قانونية تضم كتبا مقرصنة لتدريب نموذجها (آبل إنتلجنس).

وكانت مجموعة أخرى من الكتاب قد رفعت دعوى مماثلة الشهر الماضي ضد آبل بتهمة الاستخدام غير المشروع لأعمالهم الأدبية في تدريب الذكاء الاصطناعي.

وهذه الدعوى واحدة من سلسلة قضايا كبرى رفعها مؤلفون ومؤسسات إعلامية وشركات موسيقية ضد شركات تكنولوجيا مثل (أوبن إيه.آي)

ومايكروسوفت وميتا تتهمها باستخدام أعمالهم دون ترخيص في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ولم يرد ممثلون عن آبل ولا العالمان مارتينيز-كوندي وماكنيك ولا محاموهم على طلبات من رويترز للتعليق حتى مساء الجمعة.

أبل إنتلجنس هي مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في أجهزة آيفون وآيباد.

