نجوم الفن يدعمون إيناس الدغيدي في حفل عقد قرانها (صور)

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها في أجواء مميزة جمعتها بأصدقائها وعدد من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظة السعيدة وتقديم التهاني والتمنيات بحياة زوجية موفقة.

عقد قران إيناس الدغيدي

وحرص على حضور عقد قران المخرجة إيناس الدغيدي عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، ويسرا، وبوسي شلبي، وهالة صدقي، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء والمقربين، الذين شاركوا العروس أجواء الفرح وقدموا لها التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي نشرت للمرة الأولى صورة زوجها الجديد، وذلك بعد أنباء زواجها التي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا، وعرضها لكثير من الانتقادات.

وعلقت “الدغيدي" على صورة زوجها: “أصدقائي الغاليين كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط، نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر على معنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان”.

أضافت: “ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي بالعائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون وعقبال عندكم يا حبايب”.

