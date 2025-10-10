بحضور وزير الداخلية وأبطال مسلسل الاختيار 2، زفاف ابنة الشهيد محمد مبروك في أحد فنادق القاهرة

حضر عدد من الوزراء ونجوم الفن حفل زفاف زينة ابنة العقيد الشهيد محمد مبروك مسئول ملف جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية في قطاع الأمن الوطني سابقا، والذي استشهد في عملية إرهابية عام 2013 على يد جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية.

وجاء على رأس الحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إلى جانب عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وشهد حفل الزفاف حضور الفنان إياد نصار الذي جسد دور العقيد محمد مبروك في مسلسل الاختيار 2، إلى جانب النجم كريم عبد العزيزالذي جسد شخصية الضابط يحيى زكريا صديق العقيد محمد مبروك في المسلسل.

