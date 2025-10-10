ملك المغرب يوجه الحكومة والبرلمان بتحسين الخدمات للمواطنين

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، في كلمة متلفزة اليوم الجمعة إنه يجب تعزيز الخدمات للمواطنين وعلى البرلمان العمل بجدية دفاعا عن قضايا المواطنين.

ملك المغرب: يجب تعزيز تحسين الخدمات للمواطنين

ودعا العاهل المغربي لتطبيق العدالة الاجتماعية باعتبار ذلك توجها استراتيجيا يحكم كل الاتجاهات التنموية، مضيفا: مستوى التنمية المحلية هو المرآة لمقياس تقدمنا.



وتابع: نؤكد ضرورة إعطاء أهمية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة ونؤكد ضرورة وجود تنمية متسارعة تخلق الثروة وفرص العمل ويجب تغليب مصلحة الوطن والمواطنين



واستطرد: السنة المقبلة حافلة بالمشاريع والتحديات وننتظر وتيرة أسرع للتنمية من البرلمان والحكومة وندعو الجميع لمحاربة كل ما يضيع الوقت والجهود

