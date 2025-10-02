الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قتيلان وجرحى في جنوب المغرب خلال احتجاجات تلتها أعمال شغب

المغرب
المغرب

نقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر في السلطات المحلية لمحافظة إنزكان جنوب المملكة، أن شخصين قتلا وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك خلال أعمال شغب أعقبت دعوات للتظاهر أطلقتها حركة "جيل زد 212"، والتي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم. 

ومنتصف سبتمبر 2025، بدأت حسابات شبابية في المغرب على منصّتَي تيك توك وإنستغرام نشر مقاطع قصيرة تحمل عبارات مثل: "جيلنا ما يسكتش"، مرفقة بصور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر جموعًا من الشباب يرفعون لافتات رقمية.

وخلال أيام قليلة، انتشر وسم #GenZ212 وتحول إلى شعار لجيل كامل يطالب بأن يُسمع صوته.

وسرعان ما انضمت صفحة Morocco Youth Voice، التي تضم عشرات الآلاف من المتابعين، لتعلن عن "يوم غضب وطني" في 27 سبتمبر، داعيةً الشباب للنزول إلى الشارع بشكل سلمي في مختلف المدن المغربية. 

اللافت أن الاستجابة لم تقتصر على شباب الرباط أو الدار البيضاء، بل امتدت سريعًا إلى مدن أصغر حيث أعاد طلاب الثانويات والجامعات نشر المقاطع والدعوات عبر مجموعات ديسكورد وواتساب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المغرب أعمال شغب الأنباء المغربية جيل زد

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

جيش الاحتلال يسيطر على 40 قاربا من أسطول الصمود

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads