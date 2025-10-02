قتيلان وجرحى في جنوب المغرب خلال احتجاجات تلتها أعمال شغب

نقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر في السلطات المحلية لمحافظة إنزكان جنوب المملكة، أن شخصين قتلا وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك خلال أعمال شغب أعقبت دعوات للتظاهر أطلقتها حركة "جيل زد 212"، والتي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم.

ومنتصف سبتمبر 2025، بدأت حسابات شبابية في المغرب على منصّتَي تيك توك وإنستغرام نشر مقاطع قصيرة تحمل عبارات مثل: "جيلنا ما يسكتش"، مرفقة بصور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر جموعًا من الشباب يرفعون لافتات رقمية.

وخلال أيام قليلة، انتشر وسم #GenZ212 وتحول إلى شعار لجيل كامل يطالب بأن يُسمع صوته.

وسرعان ما انضمت صفحة Morocco Youth Voice، التي تضم عشرات الآلاف من المتابعين، لتعلن عن "يوم غضب وطني" في 27 سبتمبر، داعيةً الشباب للنزول إلى الشارع بشكل سلمي في مختلف المدن المغربية.

اللافت أن الاستجابة لم تقتصر على شباب الرباط أو الدار البيضاء، بل امتدت سريعًا إلى مدن أصغر حيث أعاد طلاب الثانويات والجامعات نشر المقاطع والدعوات عبر مجموعات ديسكورد وواتساب.

