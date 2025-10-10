الجمعة 10 أكتوبر 2025
الأمم المتحدة تكشف موعد بدء تسليم المساعدات الإنسانية في غزة

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في الأمم المتحدة تأكيده بدء تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع في غزة بعد غد الأحد.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوناثان فولر: لم نتوقف عن العمل طيلة الحرب وكان لدينا 12 ألف عامل على الأرض بقطاع غزة.

الأونروا: لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى غزة

وأضاف جوناثان فولر: ننتظر الإشارة للبدء بتوزيع المساعدات في قطاع غزة ولدينا مخازن في مصر والأردن والناس بغزة يحتاجون لكل شيء وأكثر من 170 من الفرق العاملة لدينا قتلوا خلال الحرب.

وأكد جوناثان فولر: أن الناس في قطاع غزة يحتاجون إلى الغذاء والدواء والوضع يتغير كل لحظة والعراقيل بشأن فتح معابر قطاع غزة يجب أن ترفع.

وتابع: يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة فورا وإسرائيل تطبق قوانين منذ العام الماضي تمنع التنسيق بيننا وبينها ولدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

