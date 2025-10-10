الجمعة 10 أكتوبر 2025
إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمحور باسم فكري بقنا

إسعاف، فيتو
أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على محور الشهيد باسم فكري، مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده ورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على كوبري الشهيد باسم فكري في مركز نقادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى طوخ في نقادة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

