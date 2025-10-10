مدرب المغرب: نفتخر بمعادلة إنجاز إسبانيا وألمانيا

أعرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن سعادته بمعادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية للمنتخبات الوطنية.

وفاز منتخب المغرب على البحرين وديا بهدف دون رد سجله جواد الياميق في الدقيقة 90+4.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت في اتجاه واحد، والدرس المستفاد هو إذا لم تسجل مبكرا ستتعذب".

وأضاف: "صنعنا 20 فرصة لكننا سجلنا من رأسية بعد ركلة ركنية وواصلنا سلسلة الانتصارات وعادلنا إنجاز إسبانيا وألمانيا وهو أمر نفخر به".

ووصل منتخب أسود الأطلس لـ 15 انتصارا متتاليا معادلا الرقم القياسي المسجل باسم منتخبي ألمانيا وإسبانيا .

ويحتاج منتخب المغرب للفوز على الكونغو في اللقاء الأخير من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل للانفراد بالرقم القياسي العالمي.

وسجل جواد الياميق هدف فوز كتيبة وليد الركراكي في الدقيقة 90+4 من صناعة أشرف حكيمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.