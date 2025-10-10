الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

مدرب المغرب: نفتخر بمعادلة إنجاز إسبانيا وألمانيا

وليد الركراكي
وليد الركراكي

 أعرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن سعادته بمعادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية للمنتخبات الوطنية.

وفاز منتخب المغرب على البحرين وديا بهدف دون رد سجله جواد الياميق في الدقيقة 90+4.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت في اتجاه واحد، والدرس المستفاد هو إذا لم تسجل مبكرا ستتعذب".

وأضاف: "صنعنا 20 فرصة لكننا سجلنا من رأسية بعد ركلة ركنية وواصلنا سلسلة الانتصارات وعادلنا إنجاز إسبانيا وألمانيا وهو أمر نفخر به".

 

ووصل منتخب أسود الأطلس لـ 15 انتصارا متتاليا معادلا الرقم القياسي المسجل باسم منتخبي ألمانيا وإسبانيا  .

ويحتاج منتخب المغرب للفوز على الكونغو في اللقاء الأخير من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل للانفراد بالرقم القياسي العالمي.

وسجل جواد الياميق هدف فوز كتيبة وليد الركراكي في الدقيقة 90+4 من صناعة أشرف حكيمي.

المغربي وليد الركراكي المغرب تصفيات كأس العالم

