القبض على 3 طلاب تسببوا فى تفحم 6 سيارات بالتجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 طلاب أشعلوا النيران في بنزين متراكم أسفل سيارة على سبيل المزاح، مما أسفر عن تفحم 6 سيارات بمنطقة التجمع الأول.

النيران تلتهم سيارات بالتجمع

رصدت مديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بصور تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن اندلاع حريق بعدد من السيارات داخل أحد المجمعات السكنية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 أكتوبر الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بنشوب حريق بأحد السيارات بدائرة القسم وامتداد النيران إلى 5 سيارات أخرى، وعلى الفور تم الانتقال والسيطرة على الحريق.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب – مقيمين بدائرة القسم).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حال سيرهم بجوار إحدى السيارات، حيث شاهد أحدهم أثار وجود بنزين أسفلها وقام على سبيل المزاح بإشعال البنزين المتراكم مما أدى لاندلاع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.