الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منظمة تشارلي كيرك تحتج على إحياء باد باني لحفل Super Bowl

باد باني وتشارلي
باد باني وتشارلي كيرك، فيتو

أعلنت منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، التابعة لناشط السياسي الراحل تشارلي كيرك، أنها ستستضيف عرضها الخاص، من حفل استراحة السوبر بول الأمريكي ـ  Super Bowl، وذلك احتجاجًا على اختيار المغني باد باني لإحياء الحفل.

ووفرت المنظمة، أنواعًا موسيقية متنوعة للجماهير للاختيار من بينها، بما في ذلك "أي شيء باللغة الإنجليزية" و"أمريكانا".

دونالد ترامب عن اختيار باد باني لإحياء حفل Super Bowl: أمر سخيف للغاية

فيما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي اختيار المغني "باد باني"، لإحياء  حفل استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول ـ Super Bowl.

وقال دونالد ترامب، خلال ظهوره في برنامج "جريج كيلي ريبورتس" على قناة نيوز ماكس، عن اختيار باد باني لإحياء Super Bowl: "اختار اتحاد كرة القدم الأمريكية أرنب "باد باني" أو أيًا كان اسمه.. هذا الرجل الذي يكره شرطة الهجرة والجمارك، لا يحبك، يتهم كل ما لا يحبه بالعنصرية.. في الحقيقة، لم أسمع به من قبل.. لا أعرف من هو.. لا أعرف لماذا يفعلون ذلك.. إنه لأمرٌ جنوني.. ثم يُلقون باللوم على مُروّجٍ استعانوا به لجذب الترفيه - أعتقد أن هذا أمرٌ سخيفٌ للغاية".

 

باد باني يعلق على اختياره لإحياء حفل Super Bowl

تحدث المغني  باد باني، عن اختياره لإحياء حفل ما بين الشوطين Super Bowl، لعام 2026.

وقال باد باني في أول تصريح له: "ما أشعر به يتجاوز ذاتي.. إنه لمن سبقوني وركضوا مسافات طويلة لأتمكن من تسجيل هدف... هذا من أجل شعبي، وثقافتي، وتاريخنا.. سأتحدث إلى جدتي عن تقديمي عرض استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول".

A silhouette of Bad Bunny sitting on a football goalpost at sunset on a beach with palm trees and ocean in the background. Text at the bottom reads "SUPER BOWL LX Apple Music HALFTIME SHOW".

رسميا، باد باني يحيي حفل Super Bowl لعام 2026 

أعلن رسميا دوري كرة القدم الأمريكية،  اختيار المغني باد باني، لتقديم حفل ما بين الشوطين Super Bowl، لعام 2026.

ونشر باد باني، مقطع فيديو قصيرا، وصلت مدته لـ ٢٦ ثانية، عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس”، يتضمن إعلان اختياره لتقديم حفل Super Bowl.

وجاء ذلك الإعلان، بعد التقارير التي أفادت بفشل المفاوضات بين دوري كرة القدم الأمريكية، والنجمة تايلور سويفت، لتقديم حفل Super Bowl.

تفاصيل رفض دوري كرة القدم لشروط تايلور سويفت

في سياق متصل، أفادت تقارير صحفية، بأن تايلور سويفت، ودوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، تخليا عن مفاوضاتهما بشأن إحياء تايلور لحفل بطولة Super Bowl لعام ٢٠٢٦.

وذكرت التقارير، أن سبب توقف المفاوضات بين دوري كرة القدم الأمريكية والنجمة تايلور سويفت، يعود إلى رفض الدوري تلبية مطالب تايلور سويفت.

ووفقًا للتقارير، أن تايلور طالبت بحقوق البث الإعلامي لحفل Super Bowl، وبأنها ستتمكن من الترويج لمشاريعها خلال الحدث، وهو ما رفضته إدارة الدوري الأمريكي.

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

وحقق مغني الراب الشهير، كندرك لمار رقمًا قياسيًّا جديدًا، في مشاهدات الـ Super Bowl، بـ 133.5 مليون مشاهدة.

وتجاوز كندريك لمار، مشاهدات  مايكل جاكسون، في عرض  Super Bowl، والذي سجل 133.4 مليون مشاهد في عام 1993.

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي 

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Super Bowl Super Bowl باد باني Super Bowl ترامب

مواد متعلقة

دونالد ترامب عن اختيار باد باني لإحياء حفل Super Bowl: أمر سخيف للغاية

جينفر لوبيز تدافع عن باد باني بعد الهجوم عليه بسبب حفل Super Bowl

الأكثر قراءة

تدمير 4 طوابق ووقوع مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة (صور)

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقناة الناقلة

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

أخبار مصر: القبض على مسؤول كبير بالجيزة، غرق شوارع الإسكندرية، إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة، جريمة أسرية تهز الغربية

إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في عمليات غزة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا وأوروبا للمونديال والقنوات الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تسجل 24 جنيها جملة

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ80 جنيها والبوري يعاود الارتفاع بعد الانخفاض الكبير

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads