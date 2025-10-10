الجمعة 10 أكتوبر 2025
اقتصاد

 6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم الرئيسية بقيم التداول نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي: 

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 766 مليون جنيه. 

قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 740.5 مليون جنيه. 

قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 621 مليون جنيه. 

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 506 ملايين جنيه. 

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 412 مليون جنيه. 

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 387 مليون جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.642 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 37376 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63%  عند مستوى 45639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74%  عند مستوى 16801 نقطة، وقفز   مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57%  عند مستوى 4096 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 11340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 14943 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04%  عند مستوى 3704 نقاط.

