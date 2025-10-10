النمسا تمطر شباك سان مارينو بـ 10 أهداف نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم، اكتسح منتخب النمسا نظيره منتخب سان مارينو بعشرة أهداف دون رد لينفرد بصدارة المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتألق النجم النمساوي المخضرم ماركو أرناوتوفيتش بإحرازه أربعة أهداف في الدقائق (9، 47، 83، 84).

أهداف مباراة النمسا ضد سان مارينو



رومانو شميد افتتح مهرجان الأهداف في الدقيقة السابعة، بعدها بدقيقة وقع ماركو أرنوتوفيتش على الثاني وعزز ميكاييل جيروغوريتش النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وأضاف زميله ستيفان بوش الرابع في الدقيقة الثلاثين اللاعب ذاته وقع على ثنائيته الشخصية والخامس للنمسا في الدقيقة الثانية والأربعين، وبعدها بثلاث دقائق وقع كونارد لايمر على السادس وبعد مرور دقيقتين على بداية الشوط الثاني سجل أرنوتوفيتش ثنائتيه الشخصية والسابع لبلاده.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين أضاف نيكولاوس فورمبراند الثامن، وأمطرت النمسا شباك سان مارينو بتسجيل ماركو أرنوتوفيتش للهاتريك في الدقيقة الثالثة والثمانين، وفي أقل من دقيقة وقع أرنوتوفيتش على السوبر هاتريك والعاشر لمنتخب بلاده.

منتخب البوسنة يتعثر أمام قبرص

واستفاد منتخب النمسا من تعثر البوسنة بتعادله مع نظيره القبرصي بهدفين لمثلهما، ومنح نيكولا كاتيتش لبوسنة أول هدف في الدقيقة العاشرة، وأهدى حارس مرمى قبرص نيوفيستوس الهدف الثاني للبوسنة بعد تسجيله داخل مرماه بالخطأ، وفي الوقت المبدد من الشوط الأول قلص كوستانتينيو لايفس، الفارق لقبرص وفي أخر أنفاس اللقاء منح الحكم ركلة جزاء للمنتخب القبرصي بعد العودة إلى الفار ترجمها إيونيس بيتّاس إلى هدف ليكتفي كل منتخب بنقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثامنة لتصفيات مونديال 2026

1- النمسا – 15 نقطة

2- البوسنة والهرسك – 13 نقطة

3- رومانيا – 7

4- قبرص – 5

5- سان مارينو من دون نقاط.

