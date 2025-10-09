تأجيل محاكمة مالكي محل كشري و3 عاملين بتهمة قتل "جزار إمبابة"

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، جلسة محاكمة مالكي محل كشري وعاملين، على خلفية اتهامهم في قتل "جزار إمبابة" بمنطقة الشهيد بالهرم، إثر مشاجرة دارت بينهما بسبب خلاف حول ديب فريزر، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 46772 لسنة 2024 جنايات الهرم، للمتهمين "م. ا" وشقيقه "م. ا" مالكي مطعم كشري، وعاملين "خ. ش" و"ر.ع"، أنهم في 9 سبتمبر 2024، داخل دائرة قسم الأهرام، قاموا بالتعدي على المجني عليه "بدر فارس" جزار، عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلافات جيرة بينهما.

وأفادت النيابة أن المتهمين استباحوا حياة المجني عليه، حيث اعتدوا عليه بالضرب وسددوا له عدة ضربات بالسكين، استقرت إحداها في صدره، مما أدى إلى إصابته بجرح طعني أودى بحياته. النيابة أشارت إلى أنهم لم يقصدوا قتله، ولكن أفضت ضرباتهم إلى موته

واستمعت النيابة العامة لأقوال شقيق المجني عليه "إسلام"، الذي أكد في أقواله أنه كان رفقة شقيقه المتوفى داخل محل الكشري في شارع الشهيد بالهرم يوم الواقعة، إذ تفاجئ بقيام المتهمين الأربعة "مالكي المطعم وعاملين"، بالتعدي على شقيقه بسكين داخل المحل، حيث سددوا له عدة ضربات استقرت إحداها في صدره بقصد قتله، مما أسفر عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى

وثبت من تقرير الطب الشرعي أن الإصابة التي تعرض لها المجني عليه كانت طعنية وقطعية، نتجت عن طعن بآلة حادة ذات طرف مدبب. وأشار التقرير إلى أن الإصابة أحدثت قطعًا بالغشاء البلوري وقطعًا في القلب والرئة اليسرى، مما أدى إلى نزيف دموي متجلط داخل التجويف الصدري وتوقف الدورة الدموية والتنفسية، وهو ما أدى إلى الوفاة.

