المحافظة: ماس كهربائي وراء حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

ماس كهربائي وراء حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

كشفت محافظة الإسكندرية أسباب نشوب حريق بأحد المستشفيات بمنطقة كرموز بالمحافظة.

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بالدور الرابع بالمستشفى امتد للوجهة وأدى إلى اشتعال سيارات كانت متوقفة أمام المستشفى.

ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أنه تمت السيطرة التامة على الحريق الذي نشب اليوم داخل مبنى مستشفى راقودة (البلشي سابقًا) بمنطقة كرموز، بنطاق حي غرب، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 29 آخرون.

وأوضح المحافظ أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرًا، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، والدفع بعدد ٩ سيارات إطفاء و١٥ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتنفيذ أعمال التبريد الكامل للموقع في وقت قياسي.

 

وكان قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق هائل في أحد المستشفيات بمنطقة كرموز بالإسكندرية.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والحرائق لإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع.

 

كرموز الاسكندرية الفريق أحمد خالد

