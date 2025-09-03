الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظ القاهرة يشهد احتفالية المولد النبوى الشريف بالجامع الأزهر

احتفالية المولد النبوى
احتفالية المولد النبوى الشريف، فيتو

 شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. أسامة الأزهرى وزير الأوقاف احتفال الأزهر الشريف، بالمولد النبوى الشريف عقب صلاة المغرب بالجامع الأزهر.

 

حضر الاحتفال اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأ.د محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وأ.د نظير عياد مفتى الجمهورية، ود.عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، ولفيف من كبار المسئولين وسفراء الدول، ورجال الدين، وعلماء الأزهر الشريف.

