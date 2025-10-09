فؤاد بدراوي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النواب بالدقهلية

تقدم فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لـحزب الوفد والسكرتير العام السابق، بأوراق ترشحه فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية.

انتخابات مجلس النواب

وأصدر المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 39 لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، وتقسيم الدوائر الانتخابية وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2025.

فؤاد بدراوى

شروط الترشح في النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب

في النظام الفردي يقدم طلب الترشح كتابة إلى اللجنة المختصة بمتابعة العملية الانتخابية وتلقي الطلبات والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يختارها طالب الترشح على أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المحددة من يوم 8 إلى 15 أكتوبر 2025.

ويجوز تقديم الطلب بواسطة وكيل بتوكيل خاص موثق من جهة التوثيق الرسمية، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد الرمز الانتخابي المطلوب وفقا لقواعد تخصيص الرموز المعتمدة من الهيئة مع بيان ما إذا كان المرشح مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم الحزب الذي ينتمي إليه.

كما نص القرار على أن يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين المقررة وقدرها ثلاثون ألف جنيه مصري على أن تستمر الخزينة في العمل حتى نهاية الساعات المحددة لتلقي الطلبات.

ويأتي هذا القرار استكمالا للإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة وتيسير عملية الترشح تمهيدا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

