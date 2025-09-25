القبض على عاطلين تخصصا في خطف الهواتف المحمولة بالنزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين تخصصا فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وتنفيذ 6 عمليات بـ منطقة النزهة.





خطف الهواتف المحمولة بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد بضبط (عاطلين) بدائرة القسم لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"باستخدام دراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، لدى عميلهما سيئ النية "عاطل" تم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

