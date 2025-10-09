المغرب يحمل آمال القارة السمراء بعد وداع نيجيريا وجنوب أفريقيا

مونديال الشباب، ودع منتخبا نيجيريا جنوب أفريقيا منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا من دور ثمن النهائي، لتنحصر آمال القارة السمراء في منتخب المغرب وذلك بعد خروج منتخب مصر من دور المجموعات.

وتلقى منتخب جنوب أفريقيا الخسارة أمام كولومبيا 3-1، كما تلقت نيجيريا خسارة ثقيلة أمام الأرجنتين 4-0 في دور الـ16 من منافسات كأس العالم للشباب.

وكانت منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا تشيلي 2025 شهدت مشاركة 4 منتخبات أفريقية.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور المجموعات بعد أن حل ثالثًا في ترتيب المجموعة الأولي، بينما توثق مشوار نيجيريا وجنوب أفريقيا عند دور الـ16.

وما زال منتخب المغرب في المنافسة إذ يلتقي مع كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم.





